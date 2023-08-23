Edirne'deki kazada, polis memuru Melike de yaşamını yitirdi (2) Yeniden

Yazı işleri müdürlerine

Haberimizde, bugün yaşamını yitiren polis memurunun soyadı, kaynağından `Dilek´ olarak düzeltilmiştir. Yapılan düzeltme ve Melek Dilek'in fotoğrafıyla haberimizi yeniden servis ediyorz.

YENİDEN

-------------------Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)EDİRNE'de otomobilin traktöre çarptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Hasan Burak Önder'in (28) ardından yoğun bakımda tedavi gören meslektaşı Melike Dilek (27) de hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında EdirneHavsa kara yolunda, kavşakta meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hasan Burak Önder, Melike Dilek ve Onur Yüksel'in içinde bulunduğu 07 ALU 521 plakalı otomobil, Kadir Sekin'in kullandığı 39 AAG 785 plakalı traktöre çarptı. Otomobil savrulurken, traktördeki işçiler de yola düştü. Kazada Hasan Burak Önder, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Melike Dilek, Onur Yüksel ile traktördeki 3 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurlarından Melike Dilek de öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Tedavi altındaki Yüksel'in ise hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan Hasan Burak Önder için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile emniyet personeli katıldı. Törende baba Sedat Önder ile ağabey Furkan Önder, büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun ölüm haberini alan anne Hanife Önder'in ise fenalaşıp, hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hasan Burak Önder'in tabutu, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Bekar olduğu öğrenilen Önder, toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-08-23 16:10:34