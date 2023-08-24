Şarampole devrilen araçtaki Meral öldü, anne ve babası yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Meral Sarı (9) hayatını kaybetti; annesi ile babası yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu Çiftlikler mevkisinde meydana geldi. Uzman Çavuş Servet Sarı'nın kontrolünü kaybettiği 31 FE 129 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrilip, ters döndü. Kazada sürücü Sarı, eşi Yeliz Sarı ve kızı Meral Sarı, yaralandı. Yoldan geçenlerin araçlarına aldığı yaralılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Meral Sarı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Servet ile Yeliz Sarı'nın ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-08-24 13:58:56