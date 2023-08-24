Tekirdağ'da orman yangını

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Şarköy'ün Gölcük Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2023-08-24 14:38:40