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        Uzman çavuş, kendisini döven 2 kişiyi bacaklarından vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:32 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:33
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        Uzman çavuş, kendisini döven 2 kişiyi bacaklarından vurdu
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        Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uzman çavuş Ahmet Ç., kendisini dövüp burnunu kıran kız arkadaşının 2 yakınını tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

        Olay, Esentepe Mahallesi Uygarlık Caddesi'ndeki Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi. Merkezde staj yapan kız arkadaşı Edanur Y.'yi almaya giden uzman çavuş Ahmet Ç., kızın yakınları Şahin S. (26) ve Ünal S.'nin (41) tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Ahmet Ç., kendisine saldıranlara tabanca ile ateş açtı. Bacaklarından vurulan 2 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

        2023-08-24 15:31:26

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