Helikopter tarlaya zorunlu iniş yaptı
Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, özel firmaya ait helikopter, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.
İstanbul'dan havalanıp, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelen Hattat Holding'e ait TC-HMI kuyruk numaralı helikopter, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. İçinde iş insanı İbrahim Hattat'ın bulunduğu helikopter, firmanın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikasına 2 kilometre kala biçili buğday tarlasına zorunlu olarak indi. Polis ekipleri de bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Teknik ekipler, helikopterdeki arızayı gidermek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2023-08-24 17:24:36