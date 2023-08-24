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        Helikopter tarlaya zorunlu iniş yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:25 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:26
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        Helikopter tarlaya zorunlu iniş yaptı
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        Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, özel firmaya ait helikopter, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        İstanbul'dan havalanıp, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelen Hattat Holding'e ait TC-HMI kuyruk numaralı helikopter, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. İçinde iş insanı İbrahim Hattat'ın bulunduğu helikopter, firmanın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikasına 2 kilometre kala biçili buğday tarlasına zorunlu olarak indi. Polis ekipleri de bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Teknik ekipler, helikopterdeki arızayı gidermek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

        2023-08-24 17:24:36

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