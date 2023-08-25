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        Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonunda 10 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:15 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:16
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        Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonunda 10 gözaltı
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        Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın 3 ilçesindeki eş zamanlı baskınlarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Kapaklı ve Ergene ilçelerinde 7 iş yeri, 3 ev ve 3 depoya eş zamanlı baskın yaptı; 10 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 158 bin 620 içi doldurulmuş makaron, 226 kilo 125 gram tütün, 3 sigara sarma makinesi, 8 elektronik sigara ve 2 bin 311 paket kaçak sigara ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

        2023-08-25 13:14:56

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