Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonunda 10 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın 3 ilçesindeki eş zamanlı baskınlarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Kapaklı ve Ergene ilçelerinde 7 iş yeri, 3 ev ve 3 depoya eş zamanlı baskın yaptı; 10 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 158 bin 620 içi doldurulmuş makaron, 226 kilo 125 gram tütün, 3 sigara sarma makinesi, 8 elektronik sigara ve 2 bin 311 paket kaçak sigara ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-08-25 13:14:56