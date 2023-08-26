Çorbacıda masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da, çorbacıda iki grup arasında çıkan, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi´ndeki çorbacıda meydana geldi. Dükkana gelen iki grup arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Dükkanın savaş alanına döndüğü kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri sahibi ve garsonlar sonuç alamadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgada bir gencin başında tabak kırıldığı, kavgayı ayırmaya çalışan kadının da yumrukların hedefi olduğu görüldü. İş yerinin zarar gördüğü kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA

2023-08-26 15:32:04