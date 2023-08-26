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        Tekirdağ'da 'hatalı sollama' kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 21:57 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:58
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        Tekirdağ'da 'hatalı sollama' kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
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        Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Kambursöğüt mevkisinde meydana geldi. Kırklareli'nin Kıyıköy ilçesinden gelip, Tekirdağ'ın Saray ilçesine gitmekte olan Mehmet Ali Gölcük (32) yönetimindeki 34 GJH 840 plakalı otomobil, iddiaya göre, sollama yapmak isterken karşı yönden gelen 35 BAC 742 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yolun kenarına savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 

        Kaza yerine gele sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Mehmet Ali Gölcük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobillerde yaralanan 5 kişi ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Şenol AKSOY

        2023-08-26 21:56:34

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