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        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:59 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:00
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        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
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        Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da evinde sera kurup, Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretip satan B.E.K., 'Uyuşturucu imal etmek' suçundan tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Ertuğrul Mahallesi Zümbül Sokak'ta oturan B.E.K.'nin evini imalathaneye çevirip, uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Evdeki aramada 6 kök Hint keneviri, 30 gram Hint keneviri tohumu, kenevir öğütücü ve içerisinde 0,5 gram esrar, hassas terazi, 1 litrelik 16 kutu içinde sıvı kimyasal gübre, 9 şeffaf kilitli poşet, 18 ısıtıcı amacıyla kullanılan nitelikli ampul, 3 adet ısı ölçer termostat, 3 saat ayarlı priz, 4 güç adaptörü, 4 büyük boy havalandırma borusu, yaklaşık 2 metre uzunluğunda rulo alüminyum folyo, 2 aydınlatma düzeneği, 2 içerisinde bitki yetiştirilen kapalı bez kabin, 4 bez saksı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E.K., çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu imal etmek' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

        2023-08-29 13:58:11

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