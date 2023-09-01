Hafif ticari araçtan 10 kaçak göçmen ve 2 organizatör çıktı
Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da polisin durduğu hafif ticari araçta 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TOKİ uygulama noktasında, şüphe üzerine, hafif ticari aracı durdurup kontrol etti. Araçta, 8 Pakistan ve 2 Mali uyruklu kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-09-01 11:20:54