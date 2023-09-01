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        Hafif ticari araçtan 10 kaçak göçmen ve 2 organizatör çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:22
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        Hafif ticari araçtan 10 kaçak göçmen ve 2 organizatör çıktı
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        Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da polisin durduğu hafif ticari araçta 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TOKİ uygulama noktasında, şüphe üzerine, hafif ticari aracı durdurup kontrol etti. Araçta, 8 Pakistan ve 2 Mali uyruklu kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

        2023-09-01 11:20:54

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