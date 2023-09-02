Şarköy'de denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, 8 metre yükseklikten denize uçan otomobildeki lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu (46) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Gürkan Erkutlu (39) ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Şarköy'ün Mürefte-Hoşköy mahalleleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Ahmet Gürkan Erkutlu'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği 09 ANF 396 plakalı otomobil, 8 metre yükseklikten denize uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda ters dönen otomobilde hafif yaralanan Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Ahmet Gürkan Erkutlu, ilk müdahalesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, Erkutlu´nun eşi Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun cansız bedeni bulundu. Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü olan Erkutlu'nun cenazesi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2023-09-02 09:56:03