Liseden çaldıkları malzemeleri taşırken kameraya yakalandılar

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da 2 kişinin bir liseye girip 200 bin lira değerinde malzeme çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Çalıntı malzemeleri çuvalla sırtta ve kucağında taşıyan 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 28 Ağustos sabahı, Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Okul binasına yüzlerini gizleyerek giren 2 şüpheli, çay makinesi, tamir aletleri bulunan takım çantası, kaynak makinesi, şarjlı tornavida, matkap, zımpara makinesi, kablolar ve mikrofonun da aralarında olduğu çeşitli malzemeler çaldı. Şüphelilerden biri çalıntı malzemelerin bir kısmını çuvalla sırtında, diğeri de çay makinesini kucağında taşıyıp okuldan kaçtı. Hırsızlık anları, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Durumu fark eden okul yöneticilerinin şikayeti üzerine Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izledikleri kamera kayıtlarından şüphelilerin H.G. ve Y.Y. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda, çaldıkları malzemelerle yakalandı. Malzemeler okula teslim edildi.

H.G. ve Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-09-02 13:41:42