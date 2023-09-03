Denize uçan otomobilde ölen lise müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, 8 metre yükseklikten denize uçan otomobilde hayatını kaybeden Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu (46), öğrencilerinin de katıldığı törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, önceki gece saatlerinde, Şarköy'ün Mürefte-Hoşköy mahalleleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Ahmet Gürkan Erkutlu'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği 09 ANF 396 plakalı otomobil, 8 metre yükseklikten denize uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda ters dönen otomobilde hafif yaralanan Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Ahmet Gürkan Erkutlu, ilk müdahalesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, Erkutlu'nun eşi Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun cansız bedeni bulundu. Erkutlu için Şarköy Çarşı Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Erkutlu'nun ailesi, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Alper Var, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende öğretmenlerini kaybeden öğrenciler büyük üzüntü yaşadı.

Erkutlu'nun kazada yaralanan ve hastanede tedavisi süren eşi Ahmet Gürkan Erkutlu, cenaze törenine katılamadı. Erkutlu, namazın ardından Şarköy Belediye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2023-09-03 18:57:11