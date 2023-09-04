Çorlu'da havayı kirletip, ağır koku yayan tesislere 3 milyon TL ceza

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'ağır koku' şikayetleri sonrası yapılan denetimlerde havayı kirlettiği belirlenen 7 firmaya 3 milyon TL ceza kesildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Koku dediğimiz şey aslında hava kirliliğidir. Bunların içerisinde uçucu, organik bileşikler ile partikül maddeler var. Bunlar, insan sağlığına ve çevreye büyük zarar veriyor. Bunlar kanserojik kirleticilerdir" dedi.

Çorlu'da çevreye yayılan ağır kokuların artması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne, çok sayıda ihbar yapıldı. Harekete geçen ekipler, Esentepe Mahallesi'ne Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurdu. İstasyondan alınan veriler sonrası ekipler, gece-gündüz 38 tesiste incelemede bulunup, numune topladı. Bazı numunelerin incelemesi sürerken; havayı kirlettiği tespit edilen 7 firmaya 3 milyon TL ceza uygulandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, 285 bin nüfusa sahip ilçede ağustos ayı ve öncesinde hava kirliliği ve pis koku probleminin yaşandığını söyledi.

Kokuyu neden olan unsurun hava kirleticiler olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, "Koku; tam olarak bir hava kirliliği problemidir. Biliyorsunuz; burada endüstriyel faaliyetlerin de yoğun olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Özellikle Çerkezköy, Kapaklı, Muratlı OSB'lerde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin bacalarından yoğun bir kirlilik atmosfere salınıyor. Bu, Çorlu'da her zaman olan bir şey ama bazı zamanla belirgin hale gelmesinin sebebi; meteorolojik koşullardır. Bu sanayi bölgesinin hinterlandında alt bölgede kalan Çorlu'da, zaman zaman olumsuz meteorolojik koşullar birleştiğinde; hakim rüzgar, bu bölgeye geliyor. O zaman çok yoğun bir koku hissediyoruz. Ama koku dediğimiz şey aslında hava kirliliğidir. Bunların içerisinde uçucu, organik bileşikler ile partikül maddeler var. Bunlar, insan sağlığına ve çevreye büyük zarar veriyor. Bunlar kanserojik kirleticilerdir" dedi.

DİĞER SEBEP KONTROLSÜZ DEŞARJLAR

Bölgedeki kontrolsüz deşarjlara da dikkati çeken Prof. Dr. Tecer, "Arıtma tesisi olmadan suyun derelere, nehirlere, kanalizasyonlara bırakılması; geçtiğimiz günlerde yoğun olarak hissedilen kokunun sebeplerinden birisi de bu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetim sonucunda da bu kaçak deşarjların, yasal olmayan atık su deşarjların bu kokuya sebebiyet verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla koku problemi olarak tanımlamak yerine hava kirliliği problemi olarak tanımlamak ve bunun bir halk sağlığı sorunu olarak algılamasını sağlamak gerekiyor" diye konuştu.

'ZİHNİYET DEĞİŞİMİ GEREKİYOR'

Çözüm için öncellikle zihniyetin değişmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tecer, "Her zaman söylediğimiz gibi buradaki sanayicinin çevreye duyarlı bir yönetim biçimine dönüşmesi lazım. Zihniyet değişimi gerekiyor. Ve bu kokuya sebebiyet veren hava kirleticilerin bacada kontrolü mümkün. Dolayısıyla bu sanayicilerimizin bacalarına hava kirleticileri önleyen kontrol sistemleri takması gerekiyor. Bu bacalardan ciddi oranda zehir saçılıyor. Bunun kontrolü de mümkün ancak böyle bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Şu anda meclis gündeminde de böyle bir çalışma var. Bu hava kirletici kontrol sistemlerinin tükettiği enerjilerin bakanlık tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili. Bu da bölgede koku ve hava kirliliği probleminin önlenmesine devletin katkısı ile bir alan açmış olacak, bir fırsat vermiş olacak. Ama sanayicimizin de burada çevresel kaynakları kullanarak, temiz bir üretim modeline geçecek bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var" dedi.

'ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Çorlu Kent Konseyi Başkanı Hülya Perin ise "Çorlu'da özellikle saat 22.00'den sonra kimse camını, penceresini açamıyor. Sağlık açısından birçok annenin feryadı var. Uykusuz geceler yaşıyoruz. Konsey olarak takip ediyoruz, vatandaşlara bilgi veriyoruz. Gerekli şikayetleri yapıyoruz. Eğer camımızı açamayacaksak, dışarıya çıkamayacaksak; ne yapacağız? Acil çözüm bekliyoruz. Psikolojik açıdan da çok kötü bir durumdayız. O yüzden acil çözüm bekliyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-09-04 10:49:50