Mahkemenin iptal ettiği liman genişletilme projesinde yeniden değerlendirme kararına tepki TEKİRDAĞ'da,CeyportLimanı'nda kapasite artışı için verilen ÇED olumlu raporunun, yapılan başvuru üzerine mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından, firmanın yeniden kapasite artışı başvurusunun Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmasına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekirdağ Şubesi, yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

TMMOB Tekirdağ temsilciliği, Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin yapılması planlanan 'liman kapasite artışı' projesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu kararının iptali için açtığı davada, Tekirdağ İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Geçen aralık ayında da Tekirdağ Valiliği, karara rağmen limanda kapasite artışını sürdüren liman hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde, iptal edilen ÇED olumlu kararına esas alanlar içerisinde çalışmalara devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan faaliyet tekrar durdurularak, aynı anda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur. Mahkeme kararıyla iptal edilen ÇED kararına esas olan dolgu ve inşa faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığı 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren günlük olarak yapılan denetimlerle takip edilmektedir" denilmişti.

FİRMA YENİDEN BAŞVURU YAPTI

Aradan geçen süre içinde Ceyport, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´na kapasite artışı için yeniden başvuru yaptı. Bakanlık başvuruyu İnceleme Değerlendirme Komisyonu´na (İDK) havale ederek, başvuru surecini başlattı. TMMOB Tekirdağ Koordinasyon Kurulu, başvurunun değerlendirmeye alınmasına tepki gösterdi.

Süleymanpaşa ilçesi Hasan Ali Yücel Meydanı´nda düzenlenen basın açıklamasında TMMOB Tekirdağ İl Temsilcisi Cemal Polat, konuyu daha önce taşıdıkları mahkemenin geri dönüşü olmayacak şekilde yürütmeyi durdurma kararı verdiğini söyledi. Polat, "Hukuksuz bir şekilde maalesef tekrar bakanlıkta İDK toplantısı yaparak legalleştirmeye çalışıyorlar. Biz o dönem bu karar doğrultusunda, Tekirdağ Valiliği´ne, Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı´na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü´ne suç duyurusunda bulunduk. Ama bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı" dedi.

`EN BÜYÜK SORUN TEHLİKELİ ATIKLAR´

Plan içerisinde limanın genişletilmesi, büyütülmesi projesinin olmadığını söyleyen Polat, "Özellikle, buradaki en büyük sorun tehlikeli atıklardır. Gemilerden alınan atıklar, silaj atık yağı, kirli sıvı madde atıklar, pis su, çöp, egzoz gazı, gemi temizleme kalıntıları oluşturmakta ve bu atıkların Süleymanpaşa Belediyesi ve TESKİ kanalizasyon hattına verileceği belirtilmiş ama bu kurumlar arasında hiçbir anlaşmada maalesef bu projede yok. Daha evvel de bahsetmiştik, söz konusu tesisin yapım aşaması ve işletme aşamasında ekolojik etkilerin olacağı gayet açıktır. 71 bin 200 metrekarelik dolgu alanı yapım aşamasında bölgede dolgu malzemesi temini nedeniyle dolgu alanı dışında da olumsuz bir etki yaratacağı da bir gerçektir. Kent yerleşim alanında kalan bu proje aynı zamanda kimyasal depolama amaçlı olması nedeniyle canlı yaşamını da etkileyeceği bilinmektedir. Bunun gibi aslında çok şeyler var. Bunlar kimyasal kokular, gürültü kirliliği, insanların sağlıklı çevre yaşam haklarını yok etmesi. Özellikle Tekirdağ siluetinin dışarıdan görünümünü özellikle yok edici olması´´ ifadelerini kullandı.

`PROJE İPTAL EDİLEREK HALKIN KULLANABİLECEĞİ BİR ALAN OLUŞTURULMALI´