Tekirdağ´da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
TEKİRDAĞ'dapolisinuyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, İ.D. ve V.A.'ye yönelik Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde 2 ayrı adrese baskın yaptı. Adreslerde aramalarda, 535 sentetik hap, 3,8 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D. ve V.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI