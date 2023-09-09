Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ´da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        TEKİRDAĞ'dapolisinuyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ´da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, İ.D. ve V.A.'ye yönelik Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde 2 ayrı adrese baskın yaptı. Adreslerde aramalarda, 535 sentetik hap, 3,8 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D. ve V.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çocukların motosiklet hırsızlığı kamerada
        Tekirdağ'da çocukların motosiklet hırsızlığı kamerada
        Mahkemenin iptal ettiği liman genişletilme projesinde yeniden değerlendirme...
        Mahkemenin iptal ettiği liman genişletilme projesinde yeniden değerlendirme...
        Tekirdağ'da 175 araç sürücüsüne 342 bin 596 ceza kesildi
        Tekirdağ'da 175 araç sürücüsüne 342 bin 596 ceza kesildi
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da yüzme kursuna katılan 50 özel çocuk mutluluğa kulaç attı
        Tekirdağ'da yüzme kursuna katılan 50 özel çocuk mutluluğa kulaç attı