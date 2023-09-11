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        'Diyabetik ayak; ayakta duranlar, şoförler ve inşaat işçilerinde daha sık görülüyor'

         TEKİRDAĞÇorluDevlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, diyabetik hastalıklarda son dönemlerde artışlar görüldüğünü belirterek, "Özellikle bazı meslek gruplarında diyabetik ayağı daha sıklıkla görmekteyiz. Özellikle gün boyunca ayakta durması gereken kişiler, inşaat işçileri, şoförler bunlarda diyabetik ayakla daha sık karşılaşılmakta. Bu kişilerin ayakları koruyacak yumuşak ayağı saran bir ayakkabı giymeleri bu tür komplikasyonların ortaya çıkmasını azaltacaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:52
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        'Diyabetik ayak; ayakta duranlar, şoförler ve inşaat işçilerinde daha sık görülüyor'
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        Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son dönemlerde diyabetik hastalığında bir artış olduğunu söyledi. Doğan, hastalığın yaşının da düştüğünü belirterek, "Diyabetin görünme sıklığının artmasıyla beraber diyabetik hastalığında da bir artış ortaya çıktı. Bugün toplumda diyabetin görülme sıklığı yüzde 15'lerin üzerinde taşınmış durumda. Diyabet sinsi bir hastalık, diyabetik ayakta özellikle mikrovasküler dolaşımın bozulması, sinir damarlarının etkilenmesi nedeniyle kişi ayağında oluşan travma ve yaraları hissedememekte. Bu yaralar yavaş yavaş ilerlemekte, kişinin canını yakmaya başladığında kişi hastaneye başvurmakta. Bazen bu tablo artık çok geç bir evre olabiliyor ve evrede maalesef kişi uzvunu kaybedebiliyor. Biz parmak kayıpları, ayak uzuv kayıplarıyla karşılaşabilmekteyiz ki bugün günümüzde uzuv kayıplarının en çok görülme nedeni diyabetik ayak" dedi.

        'BAZI MESLEK ÇALIŞANLARINDA SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR'

        Özellikle bazı meslek çalışanlarında diyabetik ayak hastalığını sıklıkla gördüklerini belirten Doğan, "Diyabetik ayağın temel sebebi şudur; şeker hastalığının regülasyonu düzenlenmesinin bozulması. Şeker hastalığı olan kişiler bir tanıyı erken alacak, düzenli olarak ilaçlarını kullanacak, yaşam tarzı değişikliği şart. Günlük fiziksel aktivitesini sağlayacak en az bir saate varan yürüyüşler önerilir. Beslenme doğru bir beslenme şekli ile hayatını sürdürecek. Bu üç saç ayağı bir araya geldiğinde diyabetik ayak ve  diğer komplikasyonların görülme sıklığı da asgariye inecek. Özellikle bazı meslek gruplarında diyabetik ayağı daha sıklıkla görmekteyiz. Özellikle gün boyunca ayakta durması gereken kişiler, inşaat işçileri, şoförler bunlar da diyabetik ayak daha sık karşılaşılmakta.  Bu kişilerin ayakları koruyacak yumuşak ayağı saran bir ayakkabı giymeleri bu tür komplikasyonların ortaya çıkmasını azaltacaktır" diye konuştu.

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