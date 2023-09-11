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        Şişme botla sürüklenen 4 kişi, 13,5 saat sonra kurtarıldı

        TEKİRDAĞ'daşişmebotla denize açıldıktan sonra kaybolan 4 kişi, Marmara Adası önlerinde fark edilip, 13,5 saat sonra Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:33
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        Şişme botla sürüklenen 4 kişi, 13,5 saat sonra kurtarıldı
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        Marmaraereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi'ndeki Yüceler Tatil Sitesi önünden Mertcan K. (25), Hacı Ali A.(26), Murat T. (34) ve Yusuf D. (37), dün saat 18.00 sıralarında şişme botla denize açıldı. 4 kişi, bir süre sonra dalgalar ile açığa sürüklenip, gözden kayboldu. Bottaki kişilerin yakınları, haber alamayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirdi. Ekipler hem arama çalışması başlattı hem de ticari gemilere telsiz ile durumu bildirdi.

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