Down sendromlu rekortmen Avrupa şampiyonu Emirhan'a özel karşılama

İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Emirhan Akçakoca, 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda (3'lü yarış) 2 bin 298 puanla kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirip 2 bin 320 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Akçakoca, antrenörü Lokman Öksüz ile geldiği memleketi Tekirdağ'da, ekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla karşılandı. Akçakoca için şehir turu da yapıldı. Konvoya, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

'TÜRKİYEMİZİN VE TEKİRDAĞIMIZIN GURURU OLDU'

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Emirhan'ı 10 gün önce şampiyonaya uğurladıklarını belirterek, "O Tekirdağ'ın, Ormanlı köyünün çocuğu. Yaklaşık 7 senedir, Lokman Hocamızla beraber Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü'nde yetişen bir şampiyon, gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir sporcu. İtalya'ya gittiler, İtalya'dan bize tam 7 tane altın madalya getirdi. Üstelik bir de kendine ait dünya rekorunu kırdı ve tekrar dünya rekoru Emirhan Akçakoca'ya ait. Güzel bir gün, güzel bir karşılama, bizler çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Türkiye'nin, Trakya´mızın özellikle de mavi gözlü şehrimiz Tekirdağ'ın gururu oldu. İsmini duyurdu, ben kendisine ve Lokman Hocamıza canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Avrupa Şampiyonu Emirhan Akçakoca, çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir karşılama olacağını hiç bilmiyordum, karşılama için çok teşekkür ederim. Ayrıca Lokman Hocama da çok teşekkür ediyorum, Lokman Hocam olmasa spor olmayacaktı. Ama Lokman Hocam var, Ahmet Müdürüm var. Onlara kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Şimdi Antalya'da düzenlenecek olan yarışmaya hazırlanıyorum. Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya alacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

'YENİ REKORLAR İLE ŞEHRİMİZE DÖNECEĞİZ'