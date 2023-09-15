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        Şarköy´de tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı

        TEKİRDAĞ'ınŞarköyilçesinde, tekneyle İtalya'ya gitmek isteyen 88 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:45
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        Şarköy´de tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında, Şarköy'ün Mürefte Mahallesi Limanı'ndan tekneyle İtalya'ya kaçak göçmen götürüleceği belirledi. Ekipler, kamyonetle getirilen göçmenler, limanda tekneye bindirilirken operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini görünce denize atlayıp kaçmaya çalışan kaçak göçmen, yakalanıp kıyıya çıkarıldı. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 88 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen E.K., Ç.K. ve M.G. gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 kamyonet, 1 otomobil ve 1 tekneye de el koyuldu.

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