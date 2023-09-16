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        Tekirdağ'da 88 kaçak göçmenin yakalandığı olayda 2 organizatör tutuklandı

        TEKİRDAĞ´ınŞarköy ilçesinde teknede 88 kaçak göçmeni İtalya'ya kaçırmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:26
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        Tekirdağ'da 88 kaçak göçmenin yakalandığı olayda 2 organizatör tutuklandı
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        TEKİRDAĞ´ınŞarköy ilçesinde teknede 88 kaçak göçmeni İtalya'ya kaçırmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı.

        Şarköy ilçesi Mürefte Limanı'nda dün, tekne ile Avrupa ülkelerine kaçak göçmen götürüleceği ihbarını alan jandarma ekipleri, hareke geçti. Ekipler, bir teknede suya açılmak üzere olan 88 göçmen ile kaçışları organize eden 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.K, Ç.K. ve M.G., gözaltına alındı.

        3 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. 'İnsan kaçakçılığı yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.K, ve M.G., tutuklandı, Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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