Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

        JAPONYA'da16 Eylül 1890 tarihinde kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:39 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        JAPONYA'da16 Eylül 1890 tarihinde kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

        Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı Yarbay Ali Bey'in memleketi Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde şehitler için tören düzenlendi. Tekirdağ Valiliği tarafından organize edilen törende Süleymanpaşa ilçesi Dedecik Mahallesi'nde doğan Yarbay Ali Bey ve diğer şehitler anıldı. Törene Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anma programında konuşan Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Düzen, "Ertuğrul Fırkateyni Japonya´da üç ay kaldıktan sonra 15 Eylül 1890 tarihinde Japonya´nın Yokohama şehrinden İstanbul´a hareket etti. Gemi hareket ettiği gece büyük bir kasırgaya tutuldu. Kasırga gemiye zarar verdi ve Ertuğrul Fırkateyni su almaya başladı, 16 Eylül 1890 tarihinde, Oşima Adası civarında Kaşinozaki burnunda kayalara sürüklendi ve kayalıklara çarparak ikiye bölünerek battı. Kazada gemi kumandanı Mirliva Osman Paşa, Tekirdağlı hemşehrilerimiz Ertuğrul Fırkateyni kaptanları, Yarbay Ali, Yarbay Cemil ve Binbaşı Ömer Bey dahil olmak üzere 527 kişi şehit olmuş, 69 kişi kurtulmuştu. Kurtulanlara ilk yardımı Kaşinozaki Feneri görevlileri ve Oşhima köylüleri yaptı. Şehit olanların naaşları Kaşinozaki Feneri yakınlarında bir tepeye defnedilerek ilk Ertuğrul Şehitliği inşa edildi" dedi.

        'TÜRK- JAPON İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASINDA ÖNEMLİ RÖLÜ VAR'

        Dr. Cem Düzen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Türk- Japon ilişkilerinin başlamasında önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Oşhima´dan Kobe´ye getirilen yaralılar İmparator Meji tarafından gönderilen doktorlar tarafından tedavi edildi. Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olanların aileleri için 5 Ekim 1890 tarihli padişah emri ile yardım kampanyası başlatıldı. Ertuğrul kazazedeleri iyileştikten sonra Japon İmparatoru tarafından görevlendirilen Hiei ve Kongo adlı savaş gemileri ile 2 Ocak 1891´de İstanbul´a getirildi. Japon gemileri 23 Mayıs 1891´e kadar İstanbul´da kalarak ülkelerine geri döndü. Türk- Japon ilişkilerinin başlamasında önemli bir rolü olan, Osmanlı sancağını ve Türk kimliğini uzak diyarlarda duyurmak için yola çıkan ve bu uğurda şehit olan tüm subay ve erlerin ruhları şad olsun" diye konuştu. 

        Anma programı şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından lokma dağıtımı yapılmasıyla son buldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!

        Benzer Haberler

        Park halindeki araca çarpan aracın alkollü sürücüsü gözaltına alındı
        Park halindeki araca çarpan aracın alkollü sürücüsü gözaltına alındı
        Tekirdağ'da 88 kaçak göçmenin yakalandığı olayda 2 organizatör tutuklandı
        Tekirdağ'da 88 kaçak göçmenin yakalandığı olayda 2 organizatör tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 10 kişi yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 10 kişi yakalandı
        Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı
        Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı
        Tekirdağ'da yarın Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anılacak
        Tekirdağ'da yarın Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anılacak
        Çerkezköy'de orman yangını (2)
        Çerkezköy'de orman yangını (2)