Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

JAPONYA'da16 Eylül 1890 tarihinde kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı Yarbay Ali Bey'in memleketi Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde şehitler için tören düzenlendi. Tekirdağ Valiliği tarafından organize edilen törende Süleymanpaşa ilçesi Dedecik Mahallesi'nde doğan Yarbay Ali Bey ve diğer şehitler anıldı. Törene Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Düzen, "Ertuğrul Fırkateyni Japonya´da üç ay kaldıktan sonra 15 Eylül 1890 tarihinde Japonya´nın Yokohama şehrinden İstanbul´a hareket etti. Gemi hareket ettiği gece büyük bir kasırgaya tutuldu. Kasırga gemiye zarar verdi ve Ertuğrul Fırkateyni su almaya başladı, 16 Eylül 1890 tarihinde, Oşima Adası civarında Kaşinozaki burnunda kayalara sürüklendi ve kayalıklara çarparak ikiye bölünerek battı. Kazada gemi kumandanı Mirliva Osman Paşa, Tekirdağlı hemşehrilerimiz Ertuğrul Fırkateyni kaptanları, Yarbay Ali, Yarbay Cemil ve Binbaşı Ömer Bey dahil olmak üzere 527 kişi şehit olmuş, 69 kişi kurtulmuştu. Kurtulanlara ilk yardımı Kaşinozaki Feneri görevlileri ve Oşhima köylüleri yaptı. Şehit olanların naaşları Kaşinozaki Feneri yakınlarında bir tepeye defnedilerek ilk Ertuğrul Şehitliği inşa edildi" dedi.

'TÜRK- JAPON İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASINDA ÖNEMLİ RÖLÜ VAR'

Dr. Cem Düzen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Türk- Japon ilişkilerinin başlamasında önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Oşhima´dan Kobe´ye getirilen yaralılar İmparator Meji tarafından gönderilen doktorlar tarafından tedavi edildi. Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olanların aileleri için 5 Ekim 1890 tarihli padişah emri ile yardım kampanyası başlatıldı. Ertuğrul kazazedeleri iyileştikten sonra Japon İmparatoru tarafından görevlendirilen Hiei ve Kongo adlı savaş gemileri ile 2 Ocak 1891´de İstanbul´a getirildi. Japon gemileri 23 Mayıs 1891´e kadar İstanbul´da kalarak ülkelerine geri döndü. Türk- Japon ilişkilerinin başlamasında önemli bir rolü olan, Osmanlı sancağını ve Türk kimliğini uzak diyarlarda duyurmak için yola çıkan ve bu uğurda şehit olan tüm subay ve erlerin ruhları şad olsun" diye konuştu.

Anma programı şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından lokma dağıtımı yapılmasıyla son buldu.