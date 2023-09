Kaza sonrası bırakmak zorunda kaldığı liseye, tekerlekli sandalye ile öğretmen döndü TEKİRDAĞ'daliseye giderken geçirdiği deniz kazasında engelli kalıp okuldan ayrılmak zorunda kalan Aykut Garip (32), geçirdiği iki ameliyat ve zorlu tedavi süreçlerinin ardından önce lise ardından da üniversite eğitimini tamamlayıp, bıraktığı Fatih Anadolu Lisesi'ne öğretmen olarak döndü. Tekerlekli sandalye ile derslere giren Garip, "İnsanların hayatlarında illa ki zorluklar oluyor, illa ki pes ettikleri,' yapamam' dedikleri, hayatta kendilerine engel gördükleri her şey olabiliyor. Ben insanlara her zaman umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini, çalışarak, çabalayarak her şeyin kazanabileceğini hem kendi hayatımda hem de şu andaki öğrencilerime göstermek istiyorum" dedi.

Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi'nde 2006 yılında 10'uncu sınıfa geçen Aykut Garip, yaz tatilinde Kumbağ Mahallesi'nde tatil yaparken denizde sığ suya atlayınca dibe çakıldı. Boynundan ağır yaralanan Garip, omurilik felci geçirdi. Okulu bırakmak zorunda kalan Garip, Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki ameliyat geçirdikten sonra fizik ve rehabilitasyon sürecine başladı. Garip, Edirne ve İstanbul'da gördüğü tedavilerin ardından kayıt yaptırdığı açık öğretim lisesinden mezun oldu. Daha sonra Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı üniversite destek kurslarına devam eden Aykut Garip, bir yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlandı. 2016 yılında girdiği sınavda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanan Garip, tekerlekli sandalye ile eğitimini tamamlayıp, 2020 yılında üniversiteden mezun oldu.

BIRAKMAK ZORUNDA KALDIĞI OKULA ÖĞRETMEN OLDU

Aykut Garip, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından eğitimin sürdürüp geçirdiği kaza nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Bu eğitim-öğretim yılının başında görevine başlayan Garip, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Tekerlekli sandalye ile derse giren Garip, öğrencileriyle kısa sürede kaynaştı. Geçirdiği kaza sonrasında zorlu bir tedavi süreci yaşadığını anlatan Garip, büyük mücadele verip eğitimini tamamladığını ifade etti.

Lisede okurken kendisine ders veren öğretmenleri ile aynı okulda meslektaş olduklarını söyleyen Garip, "Bir zamanlar bu sıralarda öğrenci olup ta şu an karşılarına öğretmen olarak çıkmak çok güzel bir duygu. Aynı zamanda Fatih Anadolu Lisesi'nde benim 9'uncu sınıfta derslerime giren hocalarım da var. Ebru Hocam, Mehtap Hocam, İbrahim Hocam, hepsi benim 9'uncu sınıfta ki hocalarım. Şu anda onlarla aynı okulda meslektaşız" dedi.

'ÇALIŞARAK HER ŞEYİN KAZANILABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Her türlü engeli çalışarak ve çabalayarak aştığını öğrencilerine göstermek istediğini belirten Garip, "İnsanların hayatlarında illa ki zorluklar oluyor, illa ki pes ettikleri, 'yapamam' dedikleri, hayatta kendilerine engel gördükleri her şey olabiliyor. Fakat insanların şunları bilmesi lazım ki, hayat her zaman devam ediyor. Hayat pes etmeden, güzellikleriyle devam ediyor. Ben insanlara her zaman umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini, çalışarak, çabalayarak her şeyin kazanabileceğini, hem kendi hayatımda hem de şuandaki öğrencilerime göstermek istiyorum" diye konuştu.