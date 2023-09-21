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        Okula giderken otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı

        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi Melih T. (7), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:35
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        Okula giderken otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi Melih T. (7), ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kapaklı Gazi İlkokulu öğrencisi Melih T., okula gitmek için yolun karşısına geçerken U.U.'nun kullandığı 34 BMZ 919 plakalı otomobil çarptı. Hızlı olduğu belirtilen otomobil, daha sonra yön levhasına çarparak devirdi. Yaralanan Melih T., gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen Melih T. İlk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, sürücü U.U.'yu gözaltına alırken, kazaya tepki gösteren mahalleli, okul giriş ve çıkışlarında denetimlerin artırılmasını istedi.

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