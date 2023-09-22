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        Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

        TERÖRörgütü DEAŞ'a yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:50
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        Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
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        TERÖRörgütü DEAŞ'a yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmasında, örgütün finansman kaynağı olduğu belirlenen kişi ve bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ, İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da aralarında olduğu 17 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 17 şüpheli, sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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