Tekirdağ'da 150 polisle uyuşturucu operasyonu; 24 gözaltı
TEKİRDAĞ'da150polisin katılımıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.
TEKİRDAĞ'da150polisin katılımıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmasının ardından Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde sabaha karşı operasyon düzenlendi. 150 polisin katıldığı ve 24 şüphelinin yakalanması yönelik 18 adreste yapılan aramalarda, 14 uyuşturucu hap, 7 gram skunk, 1006 sentetik hap, 62 fişek halinde 12,9 gram metamfetamin, 176,4 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 47 tabanca mermisi, 1 sahte 200 TL ele geçirildi.
Operasyonda 3'ü aranması bulunan 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.