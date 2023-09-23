Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da, minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı

        TEKİRDAĞ´ınSüleymanpaşa ilçesinde polis tarafından durdurulan minibüste Yunanistan´a gitmek isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da, minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ´ınSüleymanpaşa ilçesinde polis tarafından durdurulan minibüste Yunanistan´a gitmek isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-Malkara çevre yolunda durumundan şüphelendiği minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak isteyen Suriye uyruklu 12´si çocuk, 5´i kadın, 28 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü ve organizatör F.M., gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'ın "Dilsiz berber"i müşterilerinin fotoğraflarını yarım asrı aşkın...
        Tekirdağ'ın "Dilsiz berber"i müşterilerinin fotoğraflarını yarım asrı aşkın...
        Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da tarımsal üretimin planlanması ve bilgilendirme toplantısı yapıl...
        Tekirdağ'da tarımsal üretimin planlanması ve bilgilendirme toplantısı yapıl...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da "Bitki Islahında Genetik Kaynaklar ve Moleküler Yöntemlerin Kul...
        Tekirdağ'da "Bitki Islahında Genetik Kaynaklar ve Moleküler Yöntemlerin Kul...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Vali Soytürk'ü ziyaret etti...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Vali Soytürk'ü ziyaret etti...