Tekirdağ'da, minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ´ınSüleymanpaşa ilçesinde polis tarafından durdurulan minibüste Yunanistan´a gitmek isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ´ınSüleymanpaşa ilçesinde polis tarafından durdurulan minibüste Yunanistan´a gitmek isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-Malkara çevre yolunda durumundan şüphelendiği minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak isteyen Suriye uyruklu 12´si çocuk, 5´i kadın, 28 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü ve organizatör F.M., gözaltına alındı.