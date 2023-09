Kaza sonrası başlayıp milli takıma yükseldiği bocceye, kendisi gibi engellileri kazandırıyor TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde geçirdiği iş kazasında omurilik felci geçirip engelli kalan Bilgin Can (45), araştırarak ağır engelli kişilerin yapabileceği spor dalında bocceye başladı. Boccede milli takıma seçilip uluslararası müsabakalarda derece elde eden Can, ağır engellileri topluma kazandırmak amacıyla bu spora yönlendirmek için çalışma yapıyor.

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde geçirdiği iş kazasında omurilik felci geçirip engelli kalan Bilgin Can (45), araştırarak ağır engelli kişilerin yapabileceği spor dalında bocceye başladı. Boccede milli takıma seçilip uluslararası müsabakalarda derece elde eden Can, ağır engellileri topluma kazandırmak amacıyla bu spora yönlendirmek için çalışma yapıyor.

Çorlu'da fabrikada teknik personel olarak çalışan Bilgin Can, 1999 yılında yaşadığı iş kazasında omurilik felci geçirdi. Engelli olan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren evli ve 3 çocuk babası Can, yıllarca evine kapandı. Psikolojik sorunlar yaşayan Bilgin Can, ağır engellilerin yapabileceği spor dalını araştırırken bocce ile tanıştı. 8 yıl önce bu spora başlayan Can, milli takıma kadar yükselip, uluslararası müsabakalarda dereceler elde etti.

Bilgin Can, "Bizim ülkemizde maalesef engelliler karamsarlık, dar yaşam alanına hapsolma gibi sorunlarla karşılaşıyordu. Ben de bocce ile tanışana kadar maalesef bu süreçlerden çok ağır psikolojik etkilenerek geçirdim. O zamanlar, engelliler hiçbir şey yapamaz, hiçbir spor dalıyla ilgilenemez, bilemez, yapamaz diye düşünürken bu spor ile tanışınca hayatım inanılmaz derece pozitif yönde değişti. En ağır engellilerin bile yapabildiği bocce sporu bizim hayatımızda çok yer etti. Arkadaşlarımızla özellikle sosyal açıdan, sosyal hayata katılma açısından çok yol katettiğimizi düşünüyorum. Haftanın 5 günü aralıksız idmanlarımızı yapıyoruz. Ama buna antrenman demek hafif kaçar, çünkü birlikte olmak, sohbet etmek, günü değerlendirmek bizim için inanılmaz bir duygu" dedi.

'BU SPORUN ÇOK BÜYÜK FAYDASINI GÖRDÜM'

Bocce sporunun çok büyük faydasını gördüğünü anlatan Can, "Yaklaşık 8 yıldır yaptığı bocce sporu dalında ülkemizde çeşitli dereceler elde ettim. Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü ve akabinde milli sporcu olarak ülkemizi Polonya'da temsil etme gururunda yaşadım. Bocce inanılmaz bir spor, rehabilite etme özelliğinin dışında performans sporcusu olmak bizim için çok iyi. Hedefimiz çok büyük milli takım düzeyine yükselmek. Bu sporu arkadaşlarımızın da yapması milli takım düzeyine yükselmesi bize onur ve gurur yaşatacak. Özellikle evden çıkmayan engelli kardeşlerimizin ailelerine sesleniyorum. Bu sporla engelli çocuklarımızı bireylerimizi tanıştırdığınızda göreceksiniz ki çocuğunuzun psikolojik olarak daha pozitif, sosyal hayata daha çok katılma gibi durumları olacaktır. Ben tanıştırmalarını bizlere katılmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerin kullandı.

'ENGELLİ ARKADAŞLARI BOCCE'YE DAVET EDİYORUM'

Bocce ile tanışmadan önce evden dışarıya çıkmadığını söyleyen Bilgin Can, "Ama bu sporla tanıştıktan sonra aşağı yukarı her gün çıkıyorum. Arkadaşlarla buluşuyorum ve bu ülkemizde sosyal hayatta görünen engelliler, sosyal hayatta engellerin karşılaştıkları sorunların da ortadan kaldırılması için bir adım oluyor. Örneğin biz rampalardan kaldırımlardan falan çok şikayetçiyiz. Bu sorunları daha çok ön plana çıkardığı için engellerin sosyal hayata çıkmasını çok destekliyorum. Ben günlük yaşantımda da yollarda, kaldırımlarda gördüğüm engelli arkadaşları bu spora davet ediyorum, teşvik ediyorum. Hatta yakın zamanda takımımıza kazandırdığımız bir engelli arkadaşımız var. Senede bir defa yapılan Türkiye şampiyonasında ikincilik derecesi kazandı. Her engelliye tavsiye ediyorum, bize katılsınlar gerçekten hayatında çok değişiklik olacaktır pozitif yönde" dedi.

'ENGELİ ONUN İÇİN BİR SORUN TEŞKİL ETMİYOR'

Çorlu Gençlik ve Spor Bedensel Engelliler Kulübü bocce antrenörü Gamze Çelikkıran, Bilgin Can'ın disiplinli bir sporcu olduğunu söyledi. Hava şartlarında bazen çlışmaları ertelemek durumunda kaldıklarında Bilgin Can'ın antrenman yapmak istediğini söyleyen Çelikkıran, "Bu enerji hepimize yansıyor. Ayrıca ağır engelli arkadaşlarımızı da ikna edip getiriyor, biz de o arkadaşlarımızı da devam ettiriyoruz. Bir aile kapsamında görüyoruz kendimizi. Bilgin Can, sporunu uluslararası boyuta taşıdı. Engeli onun için bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü sahaya girdiğinde onların hepsini unutuyoruz" diye konuştu.