Tekirdağ´da 122 kaçak göçmen yakalandı, 9 organizatör tutuklandı

TEKİRDAĞ´ınErgene ve Saray ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda arazide 122 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 14 organizatörden 9´u, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Saray ilçelerinde çok sayıda kaçak göçmen bulunduğunu ve Yunanistan ve Bulgaristan´a gitmek için hazırlık yaptıklarını belirledi. Göçmenlerin bulunduğu bölgelere dron destekli operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, arazide 30 Afganistan, 45 Suriye, 37 Fas, 1 Türkmenistan, 5 Filistin, 2 Pakistan, 1 Lübnan, 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere 122 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9´u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.