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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        TEKİRDAĞ'daotomobile çarpan motosikletin sürücüsü Fatih Mümin Kılıç (34), hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:25
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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        TEKİRDAĞ'daotomobile çarpan motosikletin sürücüsü Fatih Mümin Kılıç (34), hayatını kaybetti. 

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Mümin Kılıç'ın kullandığı 34 DJV 727 plakalı motosiklet, önünde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen Ü.A. yönetimindeki 59 PN 750 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kılıç, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Mümin Kılıç'ın kaza sırasında kaskının başında olmadığı ve kolunda taşıdığı belirtildi.

        Jandarma otomobil sürücüsü Ü.A.'yı gözaltına aldı.

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