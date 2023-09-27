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        İranlı kaçağın çantasında saat ve objeler ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ınMalkara ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen İran uyruklu Muhammed Muhammedi'nin (36) çantasında objeler, saatler ve sahte kimlik ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:25
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        İranlı kaçağın çantasında saat ve objeler ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'ınMalkara ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen İran uyruklu Muhammed Muhammedi'nin (36) çantasında objeler, saatler ve sahte kimlik ele geçirdi.

        Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliç Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, bu kişinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen İran uyruklu Muhammed Muhammedi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Muhammedi'nin yanında bulunan çantada ise değerli taş ölçüm cihazı, 119 taş ve obje, 29 eski para, 1 yılan derisi, 1 sahte kimlik, 6 kolye, 25 kol saati, 9 kalem, 10 bin 430 euro ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 695 bin lira olduğu belirtildi. Muhammedi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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