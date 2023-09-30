Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da, 3 bin 570 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde polisin ihbar üzerine durdurduğu minibüste 3 bin 570 sentekip uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da, 3 bin 570 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde polisin ihbar üzerine durdurduğu minibüste 3 bin 570 sentekip uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarı aldı. Ekipler, plakası önceden belirlenen minibüsü, ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki aramada, çantada 3 bin 570 adet sentetik hap ele geçirildi. Hapla birlikte, minibüsteki 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından, Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        'Boşanma davalarının yüzde 70'ini kadınlar açıyor'
        'Boşanma davalarının yüzde 70'ini kadınlar açıyor'
        Tekirdağ'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ Süleymanpaşa, İzmir Büyükşehir Belediyespor maçından galip ayrılma...
        Tekirdağ Süleymanpaşa, İzmir Büyükşehir Belediyespor maçından galip ayrılma...
        Tekirdağ'da gezici kütüphane bir yılda kırsaldaki 10 bin çocuğu kitaplarla...
        Tekirdağ'da gezici kütüphane bir yılda kırsaldaki 10 bin çocuğu kitaplarla...