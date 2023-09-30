Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
TEKİRDAĞ'ınSüleymanpaşa ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
TEKİRDAĞ'ınSüleymanpaşa ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, dükkanlara ve minibüs duraklarına sığındı. Trafikte araçların kontrollü olarak ilerlediği yağışın ardından, cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.