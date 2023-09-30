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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        TEKİRDAĞ'ınSüleymanpaşa ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:10
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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        TEKİRDAĞ'ınSüleymanpaşa ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, dükkanlara ve minibüs duraklarına sığındı. Trafikte araçların kontrollü olarak ilerlediği yağışın ardından, cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.

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