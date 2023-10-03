Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Otomobil, motosiklete ve araca çarptı; alkollü sürücü ile 2 kişi yaralı

        TEKİRDAĞ'daalkollüsürücünün kullandığı otomobil, önce motosiklete, ardından park halindeki araca ve beton su büzüne çarptı. Kazalarda toplam 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, motosiklete ve araca çarptı; alkollü sürücü ile 2 kişi yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'daalkollüsürücünün kullandığı otomobil, önce motosiklete, ardından park halindeki araca ve beton su büzüne çarptı. Kazalarda toplam 3 kişi, yaralandı.

        Kazalar, gece saatlerinde Çorlu ilçesinde meydana geldi. H.Y.'nin kullandığı 59 AEV 042 plakalı otomobil, Çetin Emeç Kavşağı'nda seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı, sürücü H.Y. ise aracı ile yoluna devam etti. H.Y.'nin kullandığı otomobil, TEMA Orman Parkı mevkisinde de önce park halindeki bir otomobile, ardından beton su büzüne çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü H.Y., itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklette yaralanan 2 kişi de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Y.'nin yapılan kontrolünde de 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otomobilin park halindeki araç ve motosiklete çarpması sonucu 3...
        Tekirdağ'da otomobilin park halindeki araç ve motosiklete çarpması sonucu 3...
        İklim değişikliği nedeniyle deniz canlıları yaşam alanlarını değiştiriyor
        İklim değişikliği nedeniyle deniz canlıları yaşam alanlarını değiştiriyor
        Kuraklığa karşı toprağı erken sürmeyin uyarısı
        Kuraklığa karşı toprağı erken sürmeyin uyarısı
        Tekirdağ'da marketten et ürünleri çalınması güvenlik kamerasında
        Tekirdağ'da marketten et ürünleri çalınması güvenlik kamerasında
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş