Markette çaldığı etleri ceketinin ceplerine koyup kaçtı TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, markette, reyondan çaldığı et ürünlerini ceketinin iç ceplerine sakladı. Çalışanların fark ettiği şüpheli, tartıştığı görevliyi itip kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkla ilgili, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki markete, önceki gün giden kimliği belirsiz kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra et reyonuna yöneldi. Reyonda kimsenin olmadığı sürede et alan kişi, ceketinin iç cebine sakladı. Bir süre markette dolaşan kişi, aldığı ikinci et paketini de ceketin diğer cebine koydu. Güvenlik kamerasını izleyen market görevlisi, hırsızlığı fark edip, şüpheliden aldığı ürünleri bırakmasını istedi. Ürünleri bırakmayan şüpheli, görevliyi itip, çaldığı ürünlerle marketten kaçtı. Şüphelinin ürünleri ceketinin ceplerine koyduğu anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market yetkililerinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.