Seyir halinde alev alan otomobil yandı
TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Çerkezköy-Silivri kara yolunun gişeler mevkisinde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 34 ETR 700 plakalı otomobilin motor kısmı, seyir sırasında yanmaya başladı. Kapıların kilitlenmesi ile Muhammet A., araçta mahsur kaldı. Durumu fark eden diğer sürücüler, camı kırarak sürücüyü kurtardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de alevlerin sardığı araçtaki yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.