Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Seyir halinde alev alan otomobil yandı

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halinde alev alan otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olay, gece saatlerinde Çerkezköy-Silivri kara yolunun gişeler mevkisinde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 34 ETR 700 plakalı otomobilin motor kısmı, seyir sırasında yanmaya başladı. Kapıların kilitlenmesi ile Muhammet A., araçta mahsur kaldı. Durumu fark eden diğer sürücüler, camı kırarak sürücüyü kurtardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de alevlerin sardığı araçtaki yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kadınlar, meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çek...
        Tekirdağ'da kadınlar, meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çek...
        Birinci sınıf tarım arazisine plastik OSB kurulmasına mahkeme izin vermedi
        Birinci sınıf tarım arazisine plastik OSB kurulmasına mahkeme izin vermedi
        İklim değişikliğiyle mücadelede şehir peyzajlarında doğal bitki kullanımı ö...
        İklim değişikliğiyle mücadelede şehir peyzajlarında doğal bitki kullanımı ö...
        Tekirdağ'da, "Hera'nın Şehri"nde kazı çalışmaları devam ediyor
        Tekirdağ'da, "Hera'nın Şehri"nde kazı çalışmaları devam ediyor
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da 80 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 80 bin makaron ele geçirildi