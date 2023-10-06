Tekirdağ´da 45'inci TED Koleji açıldı TÜRKEğitim Derneği (TED), 45'inci okulunu Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesinde açtı. Açılış töreninde konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitimin bir bütün olduğunu, eğitimin hep beraber yapılması gerektiğini, eğitimin bir sosyal mutabakatla gerçekleştirilmesi gerektiğini bilmek mecburiyetindeyiz. Marifet üniversite mezunu yapmak değil, marifetin insan yetiştirmek olduğunu her zaman anlamalıyız" dedi.

TÜRKEğitim Derneği (TED), 45'inci okulunu Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesinde açtı. Açılış töreninde konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitimin bir bütün olduğunu, eğitimin hep beraber yapılması gerektiğini, eğitimin bir sosyal mutabakatla gerçekleştirilmesi gerektiğini bilmek mecburiyetindeyiz. Marifet üniversite mezunu yapmak değil, marifetin insan yetiştirmek olduğunu her zaman anlamalıyız" dedi.

TED ülke genelinde 45'inci okulunu Tekirdağ'da düzenlenen törenle açtı. Törene, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Tekirdağ Milli Eğitim Müdür vekili İlhan Koçer, Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, okul kurucuları ve veliler katıldı. TED Tekirdağ Koleji kampüsünde gerçekleşen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından, Türk Eğitim Derneği tanıtım filmi ve TED Tekirdağ Koleji öğrencilerinin mesajları katılımcılara izletildi. TED Tekirdağ Koleji öğrencileri tarafından oluşturulan koro, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, izleyiciler zaman zaman öğrencilere eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitim meşalemiz bugün açtığımız okulumuzla birlikte 45 noktada aydınlanıyor. Okullarımızda insan yetiştirmeye çalışıyoruz, diploma vermeye değil. Değerleri, inancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz ama cumhuriyet ilkelerine sahip çıkmayan bir toplumda şahlanamaz. Bunlar bir bütündür, bu milletin özüdür, milletin geleceğidir" diye konuştu.

"AKADEMİK, SOSYAL VE PSİKOLOJİK MALİ DESTEK PROGRAMI UYGULUYORUZ"

Her türlü afet durumunda Türk evlatlarının yanında olduklarını belirten Pehlivanoğlu, "Biz Soma´daki, Elazığ´daki evlatlarımızı üniversite sonuna kadar okutuyoruz. Bu depremde de herkes gibi, hepiniz gibi elimizden geldiğince yardım ettik. Sonra bin 500 misafir öğrencimizi deprem bölgesinden okullarımıza aldık. Ayrıca üniversitemize de misafir olarak 100´e yakın öğrenci aldık. Bütün bunların dışında deprem bölgesinde yetim kalmış bin çocuğumuzun ama üniversite okuyan değil, ana okulundan lise sona kadar burs veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz bütün STK´lar üniversite öğrencilerine burs veriyor. Ana okulundan lise sona kadar 8 yıl ortalamayla şu anda 840 öğrencideyiz, bine çıkacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber bu bin öğrencimize burslar veriyoruz. Ama sadece maddi destek vermiyoruz, şu anda yüzlerce psikolog ve psikiyatrik danışmanımızla, gönüllü danışmanlarımızla akademik, sosyal ve psikolojik mali destek programı uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"MARİFET ÜLKEYİ KALKINDIRACAK, ÜRETİM YAPACAK BİREYLER YETİŞTİRMEK"

Pehlivanoğlu, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bizim simgemiz meşaledir, meşalemizin diğer meşalelerden tek bir farkı vardır. Bütün meşaleler petrol ürünleri ile yanar, Türk Eğitim Derneği´nin meşalesi gönül yağıyla yanar. Umuyorum ki biz eğitimciler evlatlarımıza sahip çıkarak bu vatan için hayatını vermiş olan şehitlerimize haklarını helal ettirmeyi başarabiliriz. İşte bu toprak, bu bayrak, bu vatan o zaman önder bir ülke olabilir. Umuyorum ki evlatlarımızla beraber koltuk sevdasıyla değil, vatan bilinciyle eğitimi dizayn ederiz. Eğitimin bir bütün olduğunu, eğitimin hep beraber yapılması gerektiğini, eğitimin bir sosyal mutabakatla gerçekleştirilmesi gerektiğini bilmek mecburiyetindeyiz. Marifet üniversite mezunu yapmak değil, marifetin insan yetiştirmek olduğunu her zaman anlamalıyız. Marifet sadece asgari ücrete mahkum insanlar işe almak değil, ülkeyi kalkındıracak, üretim yapacak bireyler yetiştirmek olduğunu hep beraber anlarız. Ama umutsuzluğumuz, çaresizliğimiz yok, devletimizle, siyasi partilerimizle, ilkelerimizle, inancımızla bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kurdele ve pasta kesimi ile TED Tekirdağ Koleji'nin açılışı yapıldı.