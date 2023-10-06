Tekirdağ'da, 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ'da,polis operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Z.E.E., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiği Z.E.E.'nin Çorlu'da olduğunu öğrendi. Örgütle faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelinin Çorlu'daki evine operasyon düzenleyen ekipler, aramada 6 cep telefonu, 1 tabanca ile örgüte ait yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan Z.E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.