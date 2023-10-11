Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kasadan para çalan hırsızın başına börek tepsisi ile vurdu

        TEKİRDAĞ'dagirdiğibörekçinin kasasından para çalan E.A.'yı gören dükkan sahibi Osman Kuyu, elindeki börek dolu tepsi ile hırsızın başına vurdu. Şüpheli kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasadan para çalan hırsızın başına börek tepsisi ile vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'dagirdiğibörekçinin kasasından para çalan E.A.'yı gören dükkan sahibi Osman Kuyu, elindeki börek dolu tepsi ile hırsızın başına vurdu. Şüpheli kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanında meydana geldi. Börekçiye giren E.A., içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı. Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen iş yeri sahibi Osman Kuyu, E.A.'nın hırsızlık yaptığını görünce börek dolu tepsi ile başına vurdu. Börekler yere dökülürken, şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası E.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
        Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
        Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı
        Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı
        Tekirdağ'da 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da üretim alanı genişleyen aronyanın hasadı başladı
        Tekirdağ'da üretim alanı genişleyen aronyanın hasadı başladı
        Tekirdağ'da bir çoban arazide ölü bulundu
        Tekirdağ'da bir çoban arazide ölü bulundu
        Tekirdağ'da, "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe İzler" sergisi a...
        Tekirdağ'da, "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe İzler" sergisi a...