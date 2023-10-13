Bakan Tekin: 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda (2)

'HAYIRSEVERLERİNYAPTIRDIĞIOKULLARIN AÇILIŞINA KATILIYORUM'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ'daki programının ardından Malkara ilçesine geçerek, iş insanı Kaan Çelik'in kız kardeşi ve annesinin adını yaşatmak için yaptırdığı 12 derslikli Belkıs Emine Çelik İlkokulu'nun açılış törenine katıldı.

Okulun açılışını öğrencilerle birlikte yapan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok büyük bir aile olduğunu belirterek, "Sorumlulukları çok büyük bir aile. Dikkatinizi çekmek adına sadece küçük bir rakam vermek istiyorum Milli Eğitim Bakanlığının bünyesinde 1 milyon 100 bin civarında çalışanımız var. Yaklaşık 18-20 milyona yakın öğrencimiz var. Ve 76 bin tane kurumumuz var. Devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Tek başına Milli Eğitim Bakanlığının her yıl bu kadar sayıda derslik yapması bu dersliklere öğretmen ataması yapması bu dersliklerin donatımının yapılması ciddi bir yük. Ben üzerimizdeki bu yükün bir kısmını almak için çaba sarf eden fedakarlık yapan hayırseverlere gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Hem kendiniz için sadakayı cariye olarak tanımladığımız arkanızdan hayır dua edecek bir eser bırakıyorsunuz hem de Türkiye'nin milletin toplumun eğitim ihtiyacına katkıda bulunuyorsunuz. Allah sizlerden iki kere razı olsun. Kaan beye isimlerine okul yaptıkları ablaları ve anneleri Emine ve Belkıs hanıma Allahtan rahmet diliyorum. Kaan beye de içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tekin, hayırseverlerin yaptırdığı okulların açışına katıldığını belirterek, "Ben bu büyük bir teşkilatın içerisinde, işlerimizi belki bir nebze bir tarafa bırakarak sadece ve sadece hayırseverlerin yaptırdıkları okulların açılışına katılıyorum. Bazıları eleştiriyorlar. Hayırseverlerin yaptırdığı küçük okulların açılışına gidiyor diye. Ben öyle yapıyorum, çünkü benim yetiştiğim coğrafya, benim yetiştiğim toplum ve milletin referans değerlerinde geleneklerinde ahde vefa ve yapılanlara saygı göstermek teşekkür etmek var. Ben o yüzden hayırseverlerin yaptırdığı okulların açılışlarına gidiyorum. Allah sayılarınızı arttırsın demek için buradayım. Tekirdağ'ı eğitim şehri yapacaksak hep birlikte yapacağız. Ben Çelik ailesi ve benzeri çokça aile olduğuna inanıyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüzden, valimizden, milletvekillerimizden, siyasi parti teşkilatlarımızdan bu hayırseverlere ulaşmalarını ve katkı almak için çaba sarf etmelerini özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından okulda sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.