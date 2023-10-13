Bakan Tekin: 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda (3)

ÇORLU'YAGEÇTİ

MilliEğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ'da il merkezi ve Malkara ilçesindeki okul açılışının ardından Çorlu ilçesine geçerek iş insanı Aydın Kervancı'nın anne ve babasının adını yaşatmak için yaptırdığı 24 derslikli Necati Perihan Kervancı Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta Kervancı ailesi adına konuşan Aydın Kervancı, babalarının en büyük arzularını yerine getirdiklerini belirterek, "Bugün bizim için çok mutlu bir o kadar da anlamlı bir gün. Rahmetli babamız Necati Kervancı'nın en büyük isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılan ve bizleri yalnız bırakmayan başta Milli Eğitim Bakanımıza ve katılan herkese ailemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tekin, Tekirdağ'da bugün hayırseverler tarafından yaptırılan okulların açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tekin, "Beni mutlu eden şey, hayırseverler, bizim bakanlık olarak eğittim yükünü taşımamıza yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir yükü bakanlığımızın tek başına taşıması mümkün değil. Hayırseverlerimizin mutlaka desteğine ihtiyacımız var. Gelin eğitim öğretimle ilgili süreçte hep beraber ülkemize katkı verelim. Hayırseverler bu şekilde bizim eğitim yükümüzü alıyorlar. Eğer almazlar ise bizim her yıl ihtiyaç duyduğumuz derslik sayısını alt alta yazdığımızda ülkenin bütçesinin tamamını ayırsak neredeyse yetmiyor" dedi.

'ANNE- BABA OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM'

Bakan Tekin, velilerin çocuklarıyla kitap okuyarak örnek olmalarını isteyerek, "Öğretmenlerden, çocuklarımıza annelik, babalık, ağabeylik ve kardeşi yoksa kardeşlik yapmasını bekliyoruz. Yani bizim yapamadığımız bütün toplumsal rolleri öğretmenlere yüklüyoruz. Üstüne bir de öğretmenlik yap diyoruz. Bu normal bir insanın kaldırabileceği yük değil. Lütfen hepimiz kendi çocuklarımıza eğitimin bizim kültürümüzde, geleneğimizde çocuğun doğduğu andan itibaren ailede başladığını çocuklarımıza hissettirelim. Biz çocuklarımıza iyi örnek olmak zorundayız. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak öğretmenlerimizden önce anne ve baba olarak üzerimize düşeni yapalım. Çocuklarımızın kitap okumasını istiyorsak evde biz kitap okuyalım. Çocuk eve gittiğinde anne veya babasını televizyon karşısında, internette görünce o çocuğun kitap okumasını bekleyemezsiniz. Gelin hep beraber kendi çocuğumuza öğretmen olalım, öğretmenlerimizin yükünü biraz olsun alalım" diye konuştu.