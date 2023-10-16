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        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda, şüphelilerden 12'si adliyede

        TEKİRDAĞmerkezli 8 ilde 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen `Kafes´ operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:50
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        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda, şüphelilerden 12'si adliyede
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        TEKİRDAĞmerkezli 8 ilde 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen `Kafes´ operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si, adliyeye sevk edildi.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kafes' operasyonları çerçevesinde 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 Ekim´de eş zamanlı operasyon düzenledi. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ´a getirildi.

        Şüphelilerden 12'si, işlemlerinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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