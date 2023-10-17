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        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda, 15 şüpheli daha adliyede

         TEKİRDAĞmerkezli8 ilde 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden emniyetteki 15 kişi de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:50
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        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda, 15 şüpheli daha adliyede
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         TEKİRDAĞmerkezli8 ilde 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden emniyetteki 15 kişi de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kafes' operasyonları çerçevesinde 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenledi. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 27şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ'a getirildi. Dün şüphelilerden 12´si adliyeye gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi de bugün adliyeye sevk edildi.

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