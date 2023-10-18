Tekirdağ'da vatandaşlar Filistin´e destek için sokaklara çıktı

TEKİRDAĞValiliği önünde toplanan vatandaşlar, İsrail´in Gazze'de bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıyı protesto ederek, Filistin'e destek mesajı verdi.

Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesinde bir grup vatandaş, İsrail´in Filistin´de bir hastaneye saldırmasının ardından sokaklara döküldü. Valilik önünde toplanan vatandaşlar `Katil İsrail, Mehmetçik Gazze´ye´ sloganları attı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde İsrail sert dille kınandı. Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Başkanı Süleyman Çalışkan; yapılan saldırının bir iman değil, vicdan meselesi olduğunu belirtti. Çalışkan, "Vicdan herkeste bulunur eğer imanlı vicdan olursa katmerli güzel insan olur. O yüzden arkadaşlar bunu Türkiye´de dünyada, herhangi bir kliklerin değil, bu Filistin davası. Bugün Filistin olur, öbür gün İsrail olur, öbür gün Suriye olur, öbür gün Türkiye olur. Ama bizim safımız mazlumların yanı. Biz hiçbir zaman zulümden tarafa olmadık. Kişilerden tarafa olmadık, kişilerin sıfatlarından yana olmadık. Kişilerin eylemlerini sorgularız, devletlerin eylemlerini sorgularız. Eğer kişi de devlet de zulüm varsa karşısında vicdan sahibi insanlar vardır. Vicdanımızı diri tutalım" dedi.

Valilik önünde toplanan vatandaşlar açıklamanın ardından sloganlar atmaya devam etti.