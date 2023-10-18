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        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda 8 tutuklama

        TEKİRDAĞmerkezli 8 ilde 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:35
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        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda 8 tutuklama
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        TEKİRDAĞmerkezli 8 ilde 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kafes' operasyonları kapsamında, 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenledi. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda 27 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diğer illerde de gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ'a getirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü savcılıkça, 16'sı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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