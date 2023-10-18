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        Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

         TEKİRDAĞ'ınŞarköyilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:15
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        Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
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         TEKİRDAĞ'ınŞarköyilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Şarköy-Malkara ilçesi arasında bulunan İshaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Şarköy-Tekirdağ seferini yapan Yaşar Koç'un (64), kullandığı 59 M 2129 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, virajı alamayarak devrildi. Yan yatan minibüsteki 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şarköy ve Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

        Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Yaşar Koç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda aracın kontrolden çıktığını söyledi. Koç, devrilen minibüste bulunanları aracın camı kırarak çıkardığını belirtti.

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