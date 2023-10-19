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        Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 00:15 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:20
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        Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Çerkezköy´ün Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Çorlu istikametine gitmekte olan C.P. yönetimindeki 59 JG 374 plakalı otomobil, önünde ilerleyen K.A. yönetimindeki 34 FSN 975 kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.İ., Y.E. ve S.T., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kamyon sürücüsü K.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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