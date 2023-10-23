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        Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

        TEKİRDAĞmerkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:48
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        Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı
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        TEKİRDAĞmerkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında, İstanbul ve çevre illerinden PKK/KCK terör örgütüne eleman temin edenlerle Tekirdağ'da örgütün şehir gençlik yapılanması alanında sorumlu olarak faaliyet gösteren şüpheliler belirlendi. Aralarında, Tunceli-Pülümür kara yolunda yol kesme ve yağma olaylarına katıldığı tespit edilen, örgüt içerisinde faaliyet yürütürken çeşitli terör olaylarına katılanlar ile ülke içinde ve dışında örgütsel çağrılar doğrultusunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde örgüt propagandası yapıp slogan atanlar ve sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Tekirdağ, İstanbul, Van ve Ağrı'da 12 adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP Marmaraeğlisi İlçe Başkanının da olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler ve pankartlar ele geçirildi.

        Şüpheliler Tekirdağ'a getirilirken, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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