Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Bakan Göktaş, üreten kadınlarla bir araya geldi

        AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulunup, kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş, üreten kadınlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulunup, kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığıyla ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Göktaş'ı, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül ile protokol üyeleri karşıladı. Bakan Göktaş, Vali Soytürk ile görüşerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl  Müdürlüğü'nün çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret eden Göktaş, daha sonra AK Parti il teşkilatında partililerle bir araya geldi.

        Bakan Göktaş, Rumeli İskelesi'ne geçerek kadın kooperatiflerini ziyaret etti. Göktaş, satış noktalarını gezip, alışveriş yaptıktan sonra kadınlarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, ardından iskelede bulunan kafeteryada oturan vatandaşlarla sohbet etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı
        Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde Sitespor deplasmanda galip geldi
        Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde Sitespor deplasmanda galip geldi
        Ceviz hasadının başladığı Tekirdağ'da 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor
        Ceviz hasadının başladığı Tekirdağ'da 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş