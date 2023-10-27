Kasadan para çalarken, iş yeri sahibinin başına tepsi ile vurduğu şüpheli, bu kez telefon çaldı TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde girdiği börekçinin kasasından para çalarken dükkan sahibinin elindeki börek dolu tepsi ile başına vurduğu E.A., bu kez bir tamirciden cep telefonu çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde girdiği börekçinin kasasından para çalarken dükkan sahibinin elindeki börek dolu tepsi ile başına vurduğu E.A., bu kez bir tamirciden cep telefonu çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Çorlu'da geçen ay Kazımiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanın giren E.A., içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı. Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen iş yeri sahibi Osman Kuyu, E.A.'nın hırsızlık yaptığını görünce börek dolu tepsi ile başına vurdu. Börekler yere dökülürken, şüpheli kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası E.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli E.A., bu kez ilçenin Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan motosiklet tamiri yapılan iş yerine girdi. Kimsenin bulunmadığı iş yerine giren E.A., bir süre içeride dolaştıktan sonra çalışan kişinin tezgahında bulunan cep telefonunu alarak dükkandan ayrıldı. E.A.'nın hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine inceleme yapan polis, şüphelinin E.A., olduğunu belirlenip, yakalamak için çalışma başlattı.